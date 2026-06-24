Đoković otkazao egzibicioni meč pred Vimbldon

Radio 021 pre 36 minuta  |  Danas, 021
Đoković otkazao egzibicioni meč pred Vimbldon

Novak Đoković sačekaće predstojeći Vimbldon bez meča na travnatoj podlozi. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

On je otkazao učešće na egzibiciji u Hurlingemu, gde je u sredu trebalo da igra protiv Rusa Karena Hačanova. Na sajtu turnira se ne navode razlozi zbog čega Đoković neće igrati. Njegovo mesto zauzeće Martin Dam, 106. teniser sa ATP liste. Treći grend slem sezone Vimbldon počeće 29. juna. Đoković će pokušati da osvoji osmi trofej na londonskoj travi, ukupno 25. trofej na turnirima "velike četvorke" i pored toga što je tokom većeg dela sezone kuburio sa povredom.
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