Prvi slučaj ebole u Francuskoj

BBC News pre 3 sata | Vedaeli Čibeluši

Reuters

Francuska je potvrdila prvi slučaj ebole.

Smrtonosni virus otkriven je kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo.

Pacijent je „odmah primljen u specijalizovanu ustanovu“ i u stabilnom je stanju, saopštilo je francusko ministarstvo zdravlja.

DR Kongo je prošlog meseca objavila epidemiju ebole, ali stručnjaci veruju da je virus cirkulisao nedeljama ranije.

Više od 260 ljudi je umrlo od virusa u centralnoafričkoj zemlji, dok je 1.000 zaraženo.

Ovo je prvi slučaj ebole potvrđen u Evropi, iako je američki doktor koji je bio pozitivan u DR Kongu lečen u nemačkoj bolnici prošlog meseca.

Uganda, komšijska zemlja DR Konga, takođe je potvrdila slučajeve ebole.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je tamo zaraženo 20 ljudi i da su potvrđena dva smrtna slučaja.

Rizik za stanovništvo je „veoma nizak“, saopštilo je francusko ministarstvo zdravlja.

Vlasti rade na pronalaženju ljudi koji su možda bili u kontaktu sa obolelim doktorom, dodaje se.

Zdravstveni radnici su posebno ugroženi od ebole, koja se širi putem telesnih tečnosti.

Prošle nedelje, SZO je saopštila da je preminulo 17 od 75 zdravstvenih radnika koji su se zarazili ebolom u DR Kongu.

Trenutnu epidemiju ebole izazvala je vrsta virusa Bundibugyo , za koju trenutno ne postoji vakcina.

Francuska je postavila „namenski sistem praćenja“ za humanitarne radnike koji se vraćaju iz DR Konga, saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Prema podacima Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (Afrika CDC) i američkih vlasti javnog zdravlja, trenutna epidemija ebole ima potencijal da bude jedna od najvećih ikada.

U DR Kongu, slučajevi su trenutno koncentrisani u istočnim provincijama Ituri, Južni Kivu i Severni Kivu.

Ituri je glavni centar prenošenja, sa više od 90 odsto potvrđenih zaraza.

SZO je upozorila da sukob u istočnom delu DR Konga otežava suzbijanje epidemije ebole.

Pobunjenička grupa M23 kontroliše velike delove Severnog i Južnog Kivua.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.24.2026)