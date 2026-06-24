Prvi slučaj ebole u Francuskoj

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Prvi slučaj ebole u Francuskoj

Rizik za stanovništvo je „veoma nizak“, saopštilo je francusko ministarstvo zdravlja. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Reuters Francuska je potvrdila prvi slučaj ebole. Smrtonosni virus otkriven je kod lekara koji se vratio sa humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongo. Pacijent je „odmah primljen u specijalizovanu ustanovu“ i u stabilnom je stanju, saopštilo je francusko ministarstvo zdravlja. DR Kongo je prošlog meseca objavila epidemiju ebole, ali stručnjaci veruju da je virus cirkulisao nedeljama ranije. Više od 260 ljudi je umrlo od virusa u centralnoafričkoj zemlji,
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