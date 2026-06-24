U Srbiji danas toplo i nestabilno sa kišom

U Srbiji će danas biti toplo i nestabilno vreme, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab, severni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 32. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i nestabilno, sredinom dana i posle podne uz promenljivu oblačnost. U pojedinim delovima grada se očekuje kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, severni. Najniža temperatura oko 21, a najviša dnevna oko 31 stepen.