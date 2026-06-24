Oman uspostavio privremeni koridor kroz Ormuski moreuz

Očekivanja su da će Katar nastaviti planirano povećanje proizvodnje i izvoza tečnog prirodnog gasa

MASKAT – Oman je saopštio danas da je u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO), uspostavio privremeni pomorski koridor za brodove koji žele da prolaze kroz Ormuski moreuz. Kako prenosi državna agencija Omana ONA, brodovi koji budu želeli da koriste ovaj privremeni koridor moraće da koordinišu sa IMO-om, u skladu sa koordinatama koje su objavili ta organizacija i omanske vlasti, prenosi Rojters. Navodi se da je cilj ove mere obezbeđivanje slobode