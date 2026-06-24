Tramp: "Pobeđujemo" VIDEO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Pobeđujemo u velikoj meri. Iran pravi veoma velike ustupke. Videćemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp obraćajući se novinarima, prenosi Rojters. Sporazum između SAD i Irana, prvi koji su potpisali američki i iranski predsednik od Islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da su dve strane započele tehničke pregovore