Tramp: "Pobeđujemo" VIDEO

B92 pre 1 sat
Tramp: "Pobeđujemo" VIDEO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran pravi veoma velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Pobeđujemo u velikoj meri. Iran pravi veoma velike ustupke. Videćemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp obraćajući se novinarima, prenosi Rojters. Sporazum između SAD i Irana, prvi koji su potpisali američki i iranski predsednik od Islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije danas da su dve strane započele tehničke pregovore
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