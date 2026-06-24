Grosi: Uskoro očekujemo inspekciju iranskih nuklearnih postrojenja

TOKIO - Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da očekuje da će inspektori te agencije uskoro posetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma.

Grosi je rekao da memorandum koji su potpisali lideri dve zemlje jasno predviđa da će nuklearne aktivnosti povezane sa postrojenjima i nuklearnim materijalom biti pod nadzorom IAEA, preneo je AP. "Da bismo to uradili, moramo da izvršimo inspekciju. Da li će se to dogoditi za dva dana, nedelju ili 10 dana nije presudno, ali će se dogoditi", rekao je Grosi novinarima tokom posete nuklearnoj elektrani Fukušima Daiči u Japanu. Prema procenama zapadnih zemalja, Iran