Vreli dani pred nama, temperatura do 38 stepeni

Danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost.

Vetar slab, severni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Prema prognozi RHMZ-a do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni. Кratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije.