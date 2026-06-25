Na današnji dan, 25. jun

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 25. jun

Danas je četvrtak, 25. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1822 - Umro je nemački pisac Ernst Teodor Amadeus Hofman, čija su dela, puna grotesknog humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave, znatno uticala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Žak Ofenbah koristio je kada je stvarao svoja operska dela. Dela: "Fantastične slike u Kaloovom maniru", "Đavolji eliksiri", "Serpionova braća", "Životni nazori mačka Mura". 1847 - Liberija je proglašena nezavisnom republikom, ali sa ograničenim
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