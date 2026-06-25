Dašić: Da pokažemo da nam je država iznad svega

RTK pre 53 minuta
Dašić: Da pokažemo da nam je država iznad svega

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić krenuo je juče peške u Beograd na skup Srpske napredne stranke koji će biti održan u subotu, 27. juna.

Dašić je na put dug oko 110 kilometara krenuo iz rodnog sela Dobrača, prvu deonicu puta uspešno je prešao do Topole, a nastavlja put ka Mladenovcu. Na svom instagram nalogu objavio je danas izjavu sledeće sadržine: „Kad god je bilo teško Srbi su se ujedinili i na taj način kroz vekove čuvali. Zato hajdemo svi 27. u subotu u Beograd, na veliki narodni skup, da pokažemo da smo ljudi, da znamo šta hoćemo, šta želimo, da nam je ova država iznad svega draga i da
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