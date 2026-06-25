Vimbldon za Lajovića ostao san

Sputnik pre 2 sata
Vimbldon za Lajovića ostao san

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb Vimbldona, pošto je u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Vilijusa Gaubasa 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao tri sata i 58 minuta. Gaubas je 129. teniser sveta, dok se Lajović nalazi na 153. mestu ATP liste. Srbija će imati tri predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Vimbldonu i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Žreb za Vimbldon biće održan u petak od 11 časova u Londonu. Vimbldon će biti odigran od 29. juna do 12. jula.
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