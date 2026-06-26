Pada rekord - Anderson u Mančester sitiju!

B92 pre 6 sati
Pada rekord - Anderson u Mančester sitiju!

Mančester siti nalazi se na korak od realizacije jednog od najvećih transfera u istoriji fudbala, pošto je sa Notingem Forestom postigao dogovor o dolasku engleskog reprezentativca Eliota Andersona.

Prema navodima Fabricija Romana, ali i drugih britanskih medija, vrednost transfera iznosi oko 150 miliona evra sa uračunatim bonusima, čime će biti oboren rekord za najveće obeštećenje u istoriji britanskog fudbala. Anderson je dobio dozvolu Notingem Foresta da obavi lekarske preglede u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se trenutno nalazi sa reprezentacijom Engleske na Svetskom prvenstvu. Nakon toga trebalo bi da usledi potpisivanje ugovora, pošto se ne očekuju
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