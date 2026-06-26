Poskupeo benzin

Benzin je poskupeo na 193 dinara po litru, dok dizel zadržava staru cenu od 217 dinara.

Ove cene ostaju na snazi do sledećeg petka, kada Ministarstvo trgovine saopštava nove iznose. Ministarstvo trgovine donelo je odluku o izmeni cena naftnih derivata koja stupa na snagu danas od 15 časova. Maloprodajna cena benzina korigovana je naviše i iznosi 193 dinara po litru, dok je cena dizela ostala stabilna na nivou od 217 dinara. Naredno usklađivanje cena predviđeno je za sledeći petak.