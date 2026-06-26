Poskupeo benzin

In medija pre 6 sati
Poskupeo benzin

Benzin je poskupeo na 193 dinara po litru, dok dizel zadržava staru cenu od 217 dinara.

Ove cene ostaju na snazi do sledećeg petka, kada Ministarstvo trgovine saopštava nove iznose. Ministarstvo trgovine donelo je odluku o izmeni cena naftnih derivata koja stupa na snagu danas od 15 časova. Maloprodajna cena benzina korigovana je naviše i iznosi 193 dinara po litru, dok je cena dizela ostala stabilna na nivou od 217 dinara. Naredno usklađivanje cena predviđeno je za sledeći petak.
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Benzin u narednih sedam dana skuplji za dva dinara, cena evrodizela nepromenjena

Benzin u narednih sedam dana skuplji za dva dinara, cena evrodizela nepromenjena

Newsmax Balkans pre 5 sati
Objavljene nove cene goriva u Srbiji

Objavljene nove cene goriva u Srbiji

Insajder pre 7 sati
Cena dizela ostaje nepromenjena, benzin skuplji za dva dinara

Cena dizela ostaje nepromenjena, benzin skuplji za dva dinara

RTV pre 8 sati
Benzin skuplji dva dinara, cena dizela nepromenjena

Benzin skuplji dva dinara, cena dizela nepromenjena

Radio sto plus pre 8 sati
Objavljene nove cene goriva

Objavljene nove cene goriva

Jugmedia pre 7 sati
Objavljene nove goriva

Objavljene nove goriva

Jugmedia pre 7 sati
Poskupeo benzin: Ovo su nove cene goriva u Srbiji do sledećeg petka

Poskupeo benzin: Ovo su nove cene goriva u Srbiji do sledećeg petka

Nedeljnik pre 8 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Folksvagen planira da smanji broj zaposlenih za oko 15 odsto

Folksvagen planira da smanji broj zaposlenih za oko 15 odsto

Danas pre 2 sata
[POSLEDNJA VEST] Otkrivene prve premijere vazduhoplovnih ubojnih sredstava Vojske Srbije pred prikaze na Vidovdan

[POSLEDNJA VEST] Otkrivene prve premijere vazduhoplovnih ubojnih sredstava Vojske Srbije pred prikaze na Vidovdan

Tango Six pre 1 sat
Emirates na sudu otkrio zašto je suspendovao pojedine povratne karte na letovima iz Beograda

Emirates na sudu otkrio zašto je suspendovao pojedine povratne karte na letovima iz Beograda

Aero.rs pre 55 minuta
Oko 100.000 radnih mesta u Volkswagenu moglo bi biti ukinuto

Oko 100.000 radnih mesta u Volkswagenu moglo bi biti ukinuto

Auto blog pre 50 minuta
Važna vest za transport i prevoznike: Izmenjena zabrana za kamione u Mađarskoj zbog visokih temperatura

Važna vest za transport i prevoznike: Izmenjena zabrana za kamione u Mađarskoj zbog visokih temperatura

Moj Novi Sad pre 55 minuta