Objavljene nove cene goriva

Jugmedia pre 9 sati  |  JuGmedia
Objavljene nove cene goriva

Maksimalna maloprodajna cena dizela ostaće nepromenjena u narednih sedam dana i iznosiće 217 dinara za litar, dok će benzin biti skuplji za dva dinara i litar će koštati 193 dinara, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljašnje trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
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