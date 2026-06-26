Objavljene nove cene goriva

Maksimalna maloprodajna cena dizela ostaće nepromenjena u narednih sedam dana i iznosiće 217 dinara za litar, dok će benzin biti skuplji za dva dinara i litar će koštati 193 dinara, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljašnje trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.