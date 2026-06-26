Na današnji dan, 26. jun

1541. U borbi za vlast španskih konkvistadora, u Limi je ubijen osvajač Perua i osnivač grada Lima (1535) Fransisko Pisaro (Francisco Pizarro). 1690. U Beogradu, na Kalemegdanu, održan je veliki srpski narodno-crkveni sabor na kojem je odlučeno da se prihvati poziv austrijskog cara Leopolda na zajedničku borbu protiv Turaka, ali sa teritorije Ugarske. 1810. Umro je francuski pronalazač Žozef Mišel Mongolfje (Joseph Michel Montgolfier) koji je s bratom Žakom Etjenom