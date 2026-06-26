Na današnji dan, 26. jun

Šabačke novosti pre 37 minuta
Na današnji dan, 26. jun
1541. U borbi za vlast španskih konkvistadora, u Limi je ubijen osvajač Perua i osnivač grada Lima (1535) Fransisko Pisaro (Francisco Pizarro). 1690. U Beogradu, na Kalemegdanu, održan je veliki srpski narodno-crkveni sabor na kojem je odlučeno da se prihvati poziv austrijskog cara Leopolda na zajedničku borbu protiv Turaka, ali sa teritorije Ugarske. 1810. Umro je francuski pronalazač Žozef Mišel Mongolfje (Joseph Michel Montgolfier) koji je s bratom Žakom Etjenom
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Streljan Apis

Na današnji dan: Streljan Apis

Radio 021 pre 38 minuta
Na današnji dan, 26. jun: Sa Beogradske tvrđave skinuta turska zastava, Elvis Prisli održao poslednji koncert...

Na današnji dan, 26. jun: Sa Beogradske tvrđave skinuta turska zastava, Elvis Prisli održao poslednji koncert...

N1 Info pre 42 minuta
Vremeplov: Kod Soluna streljani Apis, Vulović i Malobabić

Vremeplov: Kod Soluna streljani Apis, Vulović i Malobabić

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 26. jun

Na današnji dan, 26. jun

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Milošević: Teški oblici kriminala više utiču na osećaj bezbednosti nego ukupna stopa kriminaliteta (VIDEO)

Milošević: Teški oblici kriminala više utiču na osećaj bezbednosti nego ukupna stopa kriminaliteta (VIDEO)

Insajder pre 37 minuta
Narandžasti meteo-alarm u većem delu Srbije, temperatura do 36 stepeni

Narandžasti meteo-alarm u većem delu Srbije, temperatura do 36 stepeni

N1 Info pre 17 minuta
Sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni

Sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni

Insajder pre 22 minuta
Na kojim fakultetima se traži mesto više: Konkurencija za indeks velika, na jedno mesto prijavljeno više od 3 kandidata

Na kojim fakultetima se traži mesto više: Konkurencija za indeks velika, na jedno mesto prijavljeno više od 3 kandidata

Euronews pre 28 minuta
Prijemni na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinju danas

Prijemni na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinju danas

Glas Šumadije pre 12 minuta