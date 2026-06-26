Na današnji dan, 26. jun

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 26. jun

Danas je petak, 26. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1541 - U obračunu španskih osvajača oko vlasti u Limi ubijen je njihov vođa Fransisko Pisaro. On je 1532. sa samo 200 vojnika, na prevaru, zauzeo prestonicu Inka Kahamarku i zarobio cara Atahualpu, posle čega je Peru postao španska kolonija, a 1535. je osnovao Limu, potonju prestonicu Perua. 1810 - Umro je francuski pronalazač Žozef Mišel Mongolfje, koji je s bratom Žakom Etjenom 1783. konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrejanim vazduhom. 1836 - Umro je
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