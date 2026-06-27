Vremenska prognoza za 27. jun: Pakleni vikend u Srbiji, temperature blizu 40 stepeni

Mondo pre 5 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 27. jun: Pakleni vikend u Srbiji, temperature blizu 40 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za subotu 27. jun 2026. godine, biće toplo rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna dnevna od 28 do 38 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 28. jun, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 28
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