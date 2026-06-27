U ovom gradu na severu Srbije večeras čak 35 stepeni: Evo gde će narednih dana biti 40

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
U ovom gradu na severu Srbije večeras čak 35 stepeni: Evo gde će narednih dana biti 40
Vreo dan u Srbiji. U celoj zemlji bilo je sunčano i t ropski toplo. Najtoplije je bilo u Kikindi sa 38°C. Subotica, Zrenjanin, Ćuprija i Leskovac su merili 37, Beograd 36°C. Vrelo je bilo i u drugim predelima Srbije, uz temperature oko 35 stepeni. Sjenica je danas merila 29, Zlatibor 28, a Kopaonik 22°C. I ove večeri u Srbiji je vedro i vrelo. Najtoplije je u Vojvodini, Zrenanjin meri čak 35 stepeni. Širom ostalih predela Srbije ove večeri je od 30 do 34°C, u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Beograd užaren u 22 sata! Živa u termometru zakucana na neverovatnoj temperaturi, nema spavanja, a evo gde je jedini spas od…

Beograd užaren u 22 sata! Živa u termometru zakucana na neverovatnoj temperaturi, nema spavanja, a evo gde je jedini spas od letnje žege!

Blic pre 25 minuta
RHMZ objavio sezonsku prognozu do kraja godine: Pakleni jul, toplotni talasi u avgustu, a na jesen nastavak vrućina

RHMZ objavio sezonsku prognozu do kraja godine: Pakleni jul, toplotni talasi u avgustu, a na jesen nastavak vrućina

Mondo pre 35 minuta
Završava se prvi toplotni talas, a stižu još dva do kraja leta: Meteorolog Ristić otkrio kada prestaju vrućine

Završava se prvi toplotni talas, a stižu još dva do kraja leta: Meteorolog Ristić otkrio kada prestaju vrućine

Mondo pre 1 sat
Toplotni talas ne popušta, narednih dana tropske noći i visoke temperature

Toplotni talas ne popušta, narednih dana tropske noći i visoke temperature

NoviSad.com pre 3 sata
Saveti doktorke Hitne pomoći tokom toplotnog talasa: Šta raditi, a šta izbegavati?

Saveti doktorke Hitne pomoći tokom toplotnog talasa: Šta raditi, a šta izbegavati?

Radio 021 pre 3 sata
Vremenska prognoza 28. jun 2026.

Vremenska prognoza 28. jun 2026.

RTS pre 4 sati
Na području Vojvodine danas crveni meteoalarm, najtoplije u Kikindi - 37 stepeni

Na području Vojvodine danas crveni meteoalarm, najtoplije u Kikindi - 37 stepeni

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaLeskovacSjenicaĆuprijaVojvodinaZrenjaninZlatiborKopaonikKikindasrbijavremebeogradtoplotni talasweather

Društvo, najnovije vesti »

Devedesete lično

Devedesete lično

Danas pre 3 sata
Specijal „javnog servisa“ o „zvučnom topu“ 15. marta 2025: Simulacija uređenog društva

Specijal „javnog servisa“ o „zvučnom topu“ 15. marta 2025: Simulacija uređenog društva

Danas pre 3 sata
Akcija subotičkih studenata u Parku Ferenca Rajhla: Spremni smo za izbore, čekamo ih

Akcija subotičkih studenata u Parku Ferenca Rajhla: Spremni smo za izbore, čekamo ih

Danas pre 2 sata
Venecuela posle zemljotresa: Kako nada bledi, raste bes

Venecuela posle zemljotresa: Kako nada bledi, raste bes

Danas pre 2 sata
Studenti u blokadi: Priveden fotograf Gavrilo Andrić, njegova koleginica i jedna studentkinja

Studenti u blokadi: Priveden fotograf Gavrilo Andrić, njegova koleginica i jedna studentkinja

Danas pre 2 sata