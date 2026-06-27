U ovom gradu na severu Srbije večeras čak 35 stepeni: Evo gde će narednih dana biti 40

Vreo dan u Srbiji. U celoj zemlji bilo je sunčano i t ropski toplo. Najtoplije je bilo u Kikindi sa 38°C. Subotica, Zrenjanin, Ćuprija i Leskovac su merili 37, Beograd 36°C. Vrelo je bilo i u drugim predelima Srbije, uz temperature oko 35 stepeni. Sjenica je danas merila 29, Zlatibor 28, a Kopaonik 22°C. I ove večeri u Srbiji je vedro i vrelo. Najtoplije je u Vojvodini, Zrenanjin meri čak 35 stepeni. Širom ostalih predela Srbije ove večeri je od 30 do 34°C, u