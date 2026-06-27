Vremenska prognoza 28. jun 2026.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza 28. jun 2026.

Sunačno i veoma toplo vreme zadržaće se do 2. jula. Ujutru temperatura od 17 do 25 stepeni, najviša dnevna od 35 do 39 stepeni. U Beogradu ni noć ne donosi predah od vrućine. U centru grada temperatura se neće spuštati ispod 25 stepeni. Tokom dana sunčano, uz 38 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.06.2026. Nedelja: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25 °C, a najviša od 35 do 39 °C. Upozorenje: Tmax ≥ 38 °C, verovatnoća 90%. 29.06.2026. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 24 °S, a najviša od 35 do 39 °S. Upozorenje: Tmax ≥ 38 °C,
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