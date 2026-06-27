Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

Nova pre 6 sati
Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 23 stepena Celzijusa, dok će najviša dnevna biti od 34 do 38 stepeni, što će i dalje uslovljavati veoma toplo vreme širom zemlje.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Toplotni talas ne popušta – danas do 38 stepeni, crveni meteo-alarm za Bačku i Srem

Toplotni talas ne popušta – danas do 38 stepeni, crveni meteo-alarm za Bačku i Srem

RTS pre 38 minuta
Pred nama sunčan i pravi letnji dan

Pred nama sunčan i pravi letnji dan

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Prvo krenu grčevi, pa iscrpljenost, a onda opasni toplotni udar: Evo kako da prepoznate simptome i nekome spasite život dok…

Prvo krenu grčevi, pa iscrpljenost, a onda opasni toplotni udar: Evo kako da prepoznate simptome i nekome spasite život dok čekate hitnu pomoć

Blic pre 13 minuta
Toplotni talas ne popušta – danas do 38 stepeni, crveni meteo-alarm za Bačku i Srem

Toplotni talas ne popušta – danas do 38 stepeni, crveni meteo-alarm za Bačku i Srem

RTS pre 38 minuta
Da pokazujem pasoš usred svoje zemlje?

Da pokazujem pasoš usred svoje zemlje?

Velike priče pre 1 sat
Kako preživeti današnji dan na vrelom asfaltu

Kako preživeti današnji dan na vrelom asfaltu

Velike priče pre 1 sat
Pred nama sunčan i pravi letnji dan

Pred nama sunčan i pravi letnji dan

Telegraf pre 1 sat