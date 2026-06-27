Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 23 stepena Celzijusa, dok će najviša dnevna biti od 34 do 38 stepeni, što će i dalje uslovljavati veoma toplo vreme širom zemlje.