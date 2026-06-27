Upozorenje meteorologa: Narednih dana još toplije

Ozon press pre 3 sata
Upozorenje meteorologa: Narednih dana još toplije

Vreli talas koji je zahvatio veći deo Evrope premešta se prema našem regionu, pa se danas očekuje još toplije vreme uz jake vrućine, do 37°C i pretežno sunčano vreme u svim predelima.

Vetar slab severoistočni i istočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Maksimalna temperatura od 35°C do 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 25°C do 30°C. Upozorenje: U nedelju još toplije uz sunčano vreme i jaku vrućinu, do 38°C! Preporučuje se smanjenje aktivnosti i izbegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana, usled povećane opasnosti od toplotnog udara kod dužeg izlaganja suncu. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak iznad
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