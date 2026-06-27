Temperatura do 38 stepeni, oprez zbog toplotnog talasa

Ozon pre 1 sat
Temperatura do 38 stepeni, oprez zbog toplotnog talasa

U Sremskoj Mitrovici danas će preovladavati sunčano i veoma toplo vreme.

Jutarnja temperatura kreće se oko 22 stepena, dok će tokom dana maksimalna dnevna temperatura dostići oko 35, a u pojedinim delovima Srema i do 38 stepeni. Duvaće slab do umeren severni vetar, a padavine se ne očekuju. Zbog izraženog toplotnog talasa građanima se savetuje da izbegavaju boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova, unose dovoljno tečnosti i, ukoliko je moguće, fizičke aktivnosti obavljaju u jutarnjim ili večernjim satima. Biometeorološka
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