Temperatura do 38 stepeni, oprez zbog toplotnog talasa

U Sremskoj Mitrovici danas će preovladavati sunčano i veoma toplo vreme.

Jutarnja temperatura kreće se oko 22 stepena, dok će tokom dana maksimalna dnevna temperatura dostići oko 35, a u pojedinim delovima Srema i do 38 stepeni. Duvaće slab do umeren severni vetar, a padavine se ne očekuju. Zbog izraženog toplotnog talasa građanima se savetuje da izbegavaju boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova, unose dovoljno tečnosti i, ukoliko je moguće, fizičke aktivnosti obavljaju u jutarnjim ili večernjim satima. Biometeorološka