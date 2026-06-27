Vremeplov: Počeo rat u Sloveni

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Počeo rat u Sloveni

BEOGRAD - Na današnji dan 1991 teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije, čime je započeo rat u toj jugoslovenskoj republici. Tada su pale i prve žrtve kao posledica nasilne secesije i razbijanja Jugoslavije. Dva dana ranije, skupština Slovenije je proglasila nezavisnost, a sutradan su njeni delegati napustili Skupštinu Jugoslavije. Secesija je sprovedena protivno važećim zakonima tadašnje Jugoslavije ali uz presudnu podršku Vašingtona i Brisela.

Danas je subota, 27. jun, 178. dan 2026. Do kraja godine ima 187 dana. 1550 - Rođen je francuski kralj Šarl IX, tokom čije su vladavine od 1560. do 1574. počeli verski ratovi rimokatolika i hugenota (francuski protestanti kalvinisti). Na nagovor majke Katarine de Mediči, koja je delovala u dogovoru s papom Grgurom XIII, odobrio je 1572. pokolj hugenota u Vartolomejskoj noći. 1743 - U ratu za austrijsko nasleđe, britanski kralj Džordž II porazio je Francuze kod
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