RHMZ objavio kada se očekuje pad temperature

Šabačke novosti pre 4 sati
RHMZ objavio kada se očekuje pad temperature

U nedelju i početkom sledeće sedmice zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije mogući su kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Od srede do petka u Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, a u četvrtak i petak će se maksimalna temperatura kretati od 27 do 31 stepena. Za vikend, 4. i 5. jula očekuje se pretežno sunčano vreme.
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