Održan prvi sastanak o kontroli Ormuskog moreuza

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je danas da su Iran i Oman održali prvi sastanak zajedničkog odbora posvećenog Ormuskom moreuzu u Maskatu.

On je na mreži X naveo da su dve strane razmenile mišljenja o suverenim pravima priobalnih država Persijskog zaliva, kao i o budućem upravljanju Ormuskim moreuzom, preneo je Rojters. Prema njegovim rečima, razgovori se odvijaju u okviru privremenog sporazuma koji su ovog meseca potpisali Teheran i Vašington. Tražite još vesti za temu Svet? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo, hronika,