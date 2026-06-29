Beograd najtopliji grad ovog jutra, u 8 časova već izmereno 30 stepeni

Danas pre 19 minuta  |  RTS
Beograd najtopliji grad ovog jutra, u 8 časova već izmereno 30 stepeni
Beograd je najtopliji grad ovog jutra. Na snazi je crveni meteoalarm u gotovo celoj Srbiji. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), već u 8 časova u Beogradu je zabeleženo 30 stepeni, dok je 28 stepeni u Novom Sadu i Kikindi. Najhladnije je na Kopaoniku, u Požegi i Dimitrovgradu, gde je 20 stepeni, prenosi RTS. U Srbiji će biti sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniže temperature kretaće se od 16 do 25, a
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