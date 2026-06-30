Hit izjava selektora Paragvaja: Ne znam ni gde igramo osminu finala

Selektor fudbalske reprezentacije Paragvaja Gustavo Alfaro izjavio je da je zadovoljan reakcijom i istrajnošću svojih igrača u pobedi nad selekcijom Nemačke u šesnaestini Svetskog prvenstva. "Pristupili smo meču kao da je Nemačka favorit, ali to ne znači da nismo verovali da možemo da se takmičimo sa njima.

Zadovoljan sam reakcijom svojih igrača. Rekao sam im da imaju epsku noć. Istrajnost je usađena u njihov identitet, i to su upravo i pokazali. Želeo sam da vidim 26 ratnika koji pevaju himnu, i rekao sam im da stvore istoriju i postanu legende", naveo je Alfaro, a preneo DSports. Reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala pobedila selekciju Nemačke 4:3, nakon što je rezultat