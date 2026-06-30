Dnevni horoskop za utorak, 30. jun 2026.

Moj Novi Sad pre 18 minuta
Dnevni horoskop za utorak, 30. jun 2026.

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za danas… Ljubav: Vaše emotivno nezadovoljstvo je prolazna faza.

Sitna prebacivanja i “emotivne žaoke”, samo pogoršavaju zajednički odnos. Posao: Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima ili da Vas neko zavarava. Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite. Ljubav: Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Nemojte dozvoliti svom partneru preteranu dozu samovolje. Posao: Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim
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Dnevni horoskop za 30. jun 2026. godine

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Ljubavni horoskop za jul 2026. godine

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Ljubavni horoskop za jul 2026: Svaki znak zodijaka zna koga čeka sredinom leta, bivšeg ili budućeg

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Dnevni horoskop za ponedeljak, 29. jun 2026.

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Dnevni horoskop za ponedeljak, 29. jun

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Dnevni horoskop za utorak, 30. jun 2026.

Dnevni horoskop za utorak, 30. jun 2026.

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Zabrinuta porodica traži baka smilju (87): Pitala za put do zubara pa nestala u Novom Sadu Prepoznaćete je po svetloplavim očima i šarenoj bluzi

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