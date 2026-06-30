Dnevni horoskop za utorak, 30. jun 2026.

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za danas… Ljubav: Vaše emotivno nezadovoljstvo je prolazna faza.

Sitna prebacivanja i “emotivne žaoke”, samo pogoršavaju zajednički odnos. Posao: Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima ili da Vas neko zavarava. Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite. Ljubav: Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Nemojte dozvoliti svom partneru preteranu dozu samovolje. Posao: Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim