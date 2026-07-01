Na današnji dan, 1. jul

Danas je sreda, 1. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1804 - Rođena je francuska književnica Armandina Oror Lusil Dipen, baronica Didevan, poznatija pod pseudonimom Žorž Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare. Dela: "Indijana", "Lelija", "Konsuelo", "Đavolja bara", "Nahoče Fransoa", "Mala Fadeta", "Ona i on", "Markiz de Vimer", "Majstori trubači", "Povest mog života". 1835 - U Pešti je izašao prvi broj "Serbskog narodnog lista" ilustrovanog