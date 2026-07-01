Od danas kazne za sve kamione koji ovo nemaju!

B92 pre 36 minuta
Od danas kazne za sve kamione koji ovo nemaju!

Od danas, 1. jula, primenjuju se kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila 4. kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198. stav 13), a preduzeće Putevi Srbije saopštilo je ranije da su doneli odluku da se puna primena zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica i od 10.000 do
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Kazne za vozila četvrte kategorije koja putarinu ne plaćaju upotrebom TAG uređaja

Putevi Srbije: Kazne za vozila četvrte kategorije koja putarinu ne plaćaju upotrebom TAG uređaja

N1 Info pre 11 minuta
Počela puna primena novih pravila: Kazne za vozače idu i do milionskih iznosa

Počela puna primena novih pravila: Kazne za vozače idu i do milionskih iznosa

Euronews pre 21 minuta
Od danas nova pravila za plaćanje putarine: Za ova vozila TAG je obavezan, kazne i do 2 miliona dinara

Od danas nova pravila za plaćanje putarine: Za ova vozila TAG je obavezan, kazne i do 2 miliona dinara

Telegraf pre 21 minuta
Od danas počinje kažnjavanje vozila 4. kategorije koja ne plaćaju putarinu TAG uređajem na putavima u Srbiji

Od danas počinje kažnjavanje vozila 4. kategorije koja ne plaćaju putarinu TAG uređajem na putavima u Srbiji

Insajder pre 1 sat
Počinje kažnjavanje za kamione bez tag uređaja

Počinje kažnjavanje za kamione bez tag uređaja

Newsmax Balkans pre 1 sat
Od danas kazne za kamione bez TAG uređaja

Od danas kazne za kamione bez TAG uređaja

Sputnik pre 51 minuta
Kamionima koji od danas nemaju TAG uređaj slede kazne

Kamionima koji od danas nemaju TAG uređaj slede kazne

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

putarinaPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

"Kokeza ne sme da pređe Drinu, plaši se Vučića": Gosti N1 o vezi kriminala, fudbala i politike

"Kokeza ne sme da pređe Drinu, plaši se Vučića": Gosti N1 o vezi kriminala, fudbala i politike

N1 Info pre 21 minuta
Putevi Srbije: Kazne za vozila četvrte kategorije koja putarinu ne plaćaju upotrebom TAG uređaja

Putevi Srbije: Kazne za vozila četvrte kategorije koja putarinu ne plaćaju upotrebom TAG uređaja

N1 Info pre 11 minuta
RCC uručio nagrade najboljim ženama preduzetnicama za 2026. godinu

RCC uručio nagrade najboljim ženama preduzetnicama za 2026. godinu

Beta pre 1 minut
Srebrna medalja za učenika Prve kragujevačke gimnazije Nemanju Maslaka na Balkanskoj fizičkoj olimpijadi

Srebrna medalja za učenika Prve kragujevačke gimnazije Nemanju Maslaka na Balkanskoj fizičkoj olimpijadi

Glas Šumadije pre 11 minuta
Outdoor rave na Kalemegdanu: Domaća scena u svom najjačem izdanju

Outdoor rave na Kalemegdanu: Domaća scena u svom najjačem izdanju

RTV pre 1 minut