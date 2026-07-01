Pontonski most do Lida otvoren od sutra

Danas pre 7 sati  |  FoNet
Pontonski most do Lida otvoren od sutra

Pripadnici Vojske Srbije postavili su pontonski most preko Dunava i gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane, navodeći da će most od sutra biti otvoren za građane.

Pontonski most je nosivosti 20 tona, dužine 345 metara i moći će da ga koriste pešaci i vozila gradskih službi ukupne mase do 20 tona. U saopštenju se dodaje da će se o sigurnosti i održavanju pontonskog mosta starati pontoniri Rečne flotile koji su uspostavili „mostovno mesto prelaska“. Tokom prevoženja elemenata mosta rekom i njegovog postavljanja uvežbavane su radnje i postupci u realizaciji namenskih zadataka pontonirskih jedinica, čime je dodatno unapređena
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