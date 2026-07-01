RHMZ upozorio na nepogode, moguć grad u Beogradu

Nedeljnik pre 2 sata
RHMZ upozorio na nepogode, moguć grad u Beogradu

Hidrometorološki savez Srbije izdao je upozorenje na vremenske nepogode za sredu i četvrtak na teritoriji Srbije i područje Beograda, a ponegde i s pojavom grada.

Danas i sutra (01-02.07.) biće promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni pljuskova. Na području Beograda se očekuje slično vreme 1. i 2. jula, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. Vreme danas u Srbiji malo svežije, ali i dalje toplo, na severu
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