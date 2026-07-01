Bogdan Bogdanović će igrati za Hjuston

Bogdan Bogdanović dogovorio je jednogodišnji ugovor sa Hjuston Roketsima, preneli su američki mediji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Bogdanović, koji ima devet NBA sezona iza sebe, do nedavno je bio član Los Anđeles Klipersa koji su odlučili da mu ne produže ugovor, čime je postao slobodan agent. "U Bogdanoviću, Roketsi dobijaju visokog beka šutera koji može da kreira sa loptom i pogađa sa distance, što je veština koja im je nedostajala u doigravanju", piše ESPN. Bogdanović je u Kliperse došao u februaru 2025. godine iz Atlante. Njegovi minuti su se smanjili poslednjih godina jer se borio sa