Nove pretnje smrću Marko Vidojkoviću

Autor emisije „Dobar loš zao“ i kolumnista Danasa Marko Vidojković dobio je nove pretnje smrću na društvenoj mreži Fejsbuk, koje je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

Vidojković je, naime, dobio u inboks poruke s naloga Simic Dobri u kojima piše: „Je*em ti mamicu ustašku” i „Go*no jedno smrdljivi dofji u Srbiju je*am ti mater olosku ti ces priznati kosovo ti li ces mi prodati moju kuci kuci I tebe cu zapaliti pi*ko ustaska”. ANEM ocenjuje da ovakva direktna pretnja predstavlja ugrožavanje bezbednosti Marka Vidojkovića i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i procesuiraju počinioca. Podsećamo da su Vidojković i njegov