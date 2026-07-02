Škole dobile smernice za posete Ekspo 2027 u Beogradu

Luftika pre 3 sata
Škole dobile smernice za posete Ekspo 2027 u Beogradu

Ministarstvo prosvete uputilo je osnovnim i srednjim školama u Srbiji stručno uputstvo o organizovanju studijskih poseta specijalizovanoj izložbi “Ekspo” koja će 2027. godine biti održana u Beogradu.

Uputstvom se školama, kako se navodi u saopštenju, daju smernice za organizaciju studijskih poseta, koje će biti realizovane u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. godine, u okviru obrazovno-vaspitnog programa za školsku 2026/2027. godinu. “Stručno uputstvo tretira studijske posete izložbi ‘Ekspo 2027’ kao dodatnu priliku za učenje kroz interaktivne izložbe, istraživačke postavke i tematske programe koji učenicima omogućavaju da uče, istražuju i stvaraju u
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