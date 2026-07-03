Na današnji dan, 3. jul

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 3. jul

Danas je petak, 3. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1423 - Rođen je francuski kralj Luj XI, koji je tokom vladavine od 1461. do smrti 1483. okončao ujedinjavanje različitih istorijskih teritorija Francuske. 1608 - Francuski istraživač Samuel de Šamplen, osnovao je kanadski grad Kvebek. 1642 - Umrla je francuska kraljica italijanskog porekla Marija de Mediči, koja je posle smrti kralja Anrija IV 1610. upravljala zemljom kao regentkinja uz sina Luja XIII. Pokušavala je da suzbije samovolju visokog plemstva, a pošto
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