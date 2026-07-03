Vreme danas vedrije, mestimično kiša, do 30 stepeni

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti vedrije sa mestimičnom kišom, tokom dana pretežno sunčano i bez padavina, a posle podne promenljivo oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti suvo i vedrije, tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 28 stepeni.