Vreme danas vedrije, mestimično kiša, do 30 stepeni

Danas pre 1 sat  |  Beta
Vreme danas vedrije, mestimično kiša, do 30 stepeni

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti vedrije sa mestimičnom kišom, tokom dana pretežno sunčano i bez padavina, a posle podne promenljivo oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti suvo i vedrije, tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
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