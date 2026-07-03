Vremenska prognoza 4. jul 2026.

RTS pre 4 sati
Vremenska prognoza 4. jul 2026.

Vreme će biti kakvo se samo poželeti može - sunčano i prijatno toplo. Ujutru temperatura od 14 do 21, tokom dana od 26 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uz 27 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 04.07.2026. Subota: Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 21 °S, a najviša dnevna od 26 do 29 °S. 05.07.2026. Nedelja: Pretežno sunčano, samo u brdsko planinskim predelima tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od
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