Vremenska prognoza za vikend i početak naredne sedmice

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Vremenska prognoza za vikend i početak naredne sedmice

Do kraja dana vreme će uglavnom biti oblačno, a ponegde se očekuje i kiša.

Međutim, pred nama je vikend sa stabilnijim temperaturama, ali takvo vreme neće dugo potrajati, javlja Republički hidrometeorološki zavod. Kako se navodi, danas će najviša dnevna temperatura biti od 26 do 30 stepeni, ali na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno još ponegde sa kratkotrajnom kišom uz delimično razvedavanje. Sutra, pak, očekuje se pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren, na severu i
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