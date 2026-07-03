Skupština se posle šest meseci setila REM-a: Vlast u žurbi ispunjava evropske zahteve

U svom "reformskom zamahu" Skupština se posle šest meseci ponovo setila REM-a, koji je visoko na agendi Brisela. "Mandat člana saveta prestaje podnošenjem ostavke Narodnoj skupštini u pismenoj formi, jasno ko dan", naveo je Slobodan Petrović, član stranke Srbija Centar (Srce).

Ili ipak nije? Iako je još u decembru pokrenut postupak da budu zamenjena četiri člana Saveta REM-a, a koji su podneli ostavke, sada skupštinski Odbor za ustavna pitanja autentično tumači da ostavke zapravo nisu ni podnete. "Ako su ovo četvoro još 19. decembra podneli ostavke a vi tumačite da u stvari nisu zašto ste hteli da te ljude zamenite?", upitao je Petrović. "Ajde prekinite ovog drekavca, ajde ukinite drekavca", rekao je Dragan Nikolić, član SNS-a. "Sada će