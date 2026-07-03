Đoković: Osećao sam više tenzije nego obično

Nedeljnik pre 46 minuta
Đoković: Osećao sam više tenzije nego obično

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas posle plasmana u osminu finala Vimbldona da je osećao više „tenzije nego obično“. „Danas sam bio prilično pod stresom, osećao sam više tenzije nego obično.

Znao sam da će ovo biti veoma težak meč za mene“, rekao je Đoković posle pobede. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona pošto je danas savladao Francuza Artura Rinderkneša 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) i tako ostvario 105. pobedu u singlu na Vimbldonu, čime je izjednačio rekord Rodžera Federera. Đoković je otkrio i šta mu je prošlo kroz glavu u odlučujućem poenu. „Video sam da se okliznuo i pao. Pomislio sam samo: „Molim te, ostani dole“,
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