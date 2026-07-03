Kako je Hrvatska ispala zbog „pametne lopte“

Fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske poništen je u poslednjim sekundama utakmice protiv Portugala gol zbog ofsajda koji je detektovao senzor ugrađen u zvaničnu loptu Svetskog prvenstva. Kako radi ta izuzetno precizna tehnologija

Fudbalska reprezentacija Hrvatske poražena je u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva nakon što joj je zbog ofsajda poništen gol postignut u samoj završnici meča. Bolji su bili fudbaleri Portugalije koji su slavili rezultatom 2:1, ali od golova i odlične igre oba tima u drugom poluvremenu, ova utakmica biće zapamćena mnogo više upravo zbog pomenutog ofsajda koji je dosuđen zahvaljujući senzoru koji je ugrađen u svaku loptu kojom se igra