Kako je Hrvatska ispala zbog „pametne lopte“

Vreme pre 1 sat
Kako je Hrvatska ispala zbog „pametne lopte“

Fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske poništen je u poslednjim sekundama utakmice protiv Portugala gol zbog ofsajda koji je detektovao senzor ugrađen u zvaničnu loptu Svetskog prvenstva. Kako radi ta izuzetno precizna tehnologija

Fudbalska reprezentacija Hrvatske poražena je u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva nakon što joj je zbog ofsajda poništen gol postignut u samoj završnici meča. Bolji su bili fudbaleri Portugalije koji su slavili rezultatom 2:1, ali od golova i odlične igre oba tima u drugom poluvremenu, ova utakmica biće zapamćena mnogo više upravo zbog pomenutog ofsajda koji je dosuđen zahvaljujući senzoru koji je ugrađen u svaku loptu kojom se igra
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