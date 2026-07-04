Zverev maksimalan, Koboliju maraton protiv Hačanova

B92 pre 4 sati
Zverev maksimalan, Koboliju maraton protiv Hačanova

Nemački teniser Aleksander Zverev rutinski je obezbedio osminu finala Vimbldona.

Osvajač Rolan Garosa je eliminisao Amerikanca Markosa Girona sa 6:2, 7:6 (4), 6:4. Prvi set je prošao glatko za Nemca, dok je u drugom, ipak, imao malo više posla. Drugi period je dobio posle taj-brejka, dok je u trećem ispuštao prednost brejka, pre nego što je u 10. gemu dotukao 92. igrača sveta. Zvereva sada čeka okršaj sa Jiržijem Lehečkom, koji je sa 3-1 pobedio Đaumea Munara. Nešto ranije, Flavio Koboli je posle preokreta i četiri sata igre savladao Karena
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