Uhapšen mladić iz Bogatića zbog zastrašivanja vlasnika poslovnih objekata u Beogradu

NIN pre 9 sati  |  Tanjug
Uhapšen mladić iz Bogatića zbog zastrašivanja vlasnika poslovnih objekata u Beogradu

Policija je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila S.

S. (20) iz Bogatića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, tako što je vlasnicima više poslovnih objekata na teritoriji Beograda upućivao poruke preteće sadržine, sa ciljem da ih zastraši i prinudi na plaćanje navodnih odnosno nepostojećih dugova, saopšteno je danas iz MUP-a Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva
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