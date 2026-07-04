Krunić i Danilina na spektakularan način prošle dalje na Vimbldonu

Nova pre 1 sat
Krunić i Danilina na spektakularan način prošle dalje na Vimbldonu

Pestog dana Vimbldona biće kompletirano treće kolo u singlu i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina pobedile su Kalininu i Jastremsku posle preokreta sa 2:6, 6:4, 6:0. Glavna zvezda svakako je bio Aleksander Zverev koji je rutinski pobedio Markosa Đirona u tri seta i prošao dalje. Pobedile su Kalininu i Jastremsku rezultatom 2:6, 6:4, 6:0. Krunić i Danilina imaju dva brejka prednosti. Uzvratile su Krunić i Danilina i dobile drugi set rezultatom 6:4. Srpkinja i Kazahstanka blizu izjednačenja. Krunić i Danilina izgubile prvi set.
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