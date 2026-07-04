Krunićeva i Danilina posle preokreta u osmini finala Vimbldona

RTS pre 4 sati
Krunićeva i Danilina posle preokreta u osmini finala Vimbldona

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u osminu finala Vimbldona u dubl konkurenciji, pošto su u drugom kolu pobedile ukrajinski par koji čine Anhelina Kalinina i Dajana Jastremska rezultatom 2:1, po setovima 2:6, 6:4 i 6:0.

Meč je trajao sat vremena i 47 minuta, a Krunićeva i Danilina su posle preokreta uspele da prođu u naredno kolo. Kalinina i Jastremska su poprilično lako došle do prvog seta uz dva brejka, ali je odgovor stigao u narednom setu u kom je bilo mnogo uzbuđenja. Nakon toga su Ukrajinke potpuno pale, što je srpsko-kazahstanski par iskoristio da osvoji treći set bez izgubljenog gema. Krunićeva i Danilina će u osmini finala igrati protiv pobednica meča između Ingrid Nil
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ovako izgleda put Novaka Đokovića do titule Vimbldona, ovo su svi parovi osmine finala

Ovako izgleda put Novaka Đokovića do titule Vimbldona, ovo su svi parovi osmine finala

Telegraf pre 1 dan
Bio je 3. teniser sveta, pre par dana zamalo ispao iz 200, sada je glavna senzacija Vimbldona

Bio je 3. teniser sveta, pre par dana zamalo ispao iz 200, sada je glavna senzacija Vimbldona

Telegraf pre 1 dan
Subota na WB: Dva velika iznenađenja, magija Bublika i Griša

Subota na WB: Dva velika iznenađenja, magija Bublika i Griša

Sport klub pre 2 sata
Dimitrov izbacio bivšeg finalistu Vimbldona posle maratona

Dimitrov izbacio bivšeg finalistu Vimbldona posle maratona

B92 pre 2 sata
Krunić i Danilina u osmini finala Vimbldona

Krunić i Danilina u osmini finala Vimbldona

Radio 021 pre 3 sata
Grend slem u Londonu: Britanac Feri prošao u osminu finala Vimbldona

Grend slem u Londonu: Britanac Feri prošao u osminu finala Vimbldona

Kurir pre 3 sata
Krunić i Danilina na spektakularan način prošle dalje na Vimbldonu

Krunić i Danilina na spektakularan način prošle dalje na Vimbldonu

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonAleksandra KrunićKazahstan

Sport, najnovije vesti »

Mbape sa „bele tačke“ prekinuo mučenje Francuza i poslao ih u četvrtfinale

Mbape sa „bele tačke“ prekinuo mučenje Francuza i poslao ih u četvrtfinale

Danas pre 42 minuta
Francuska je u četvrtfinalu: Paragvaj mučio "trikolore", Mbape presudio

Francuska je u četvrtfinalu: Paragvaj mučio "trikolore", Mbape presudio

Euronews pre 32 minuta
Skandal u Atini! Sukob i umalo tuča Obradovića i Sferopulosa? Onda se umešao i Džejms Naneli! (foto)

Skandal u Atini! Sukob i umalo tuča Obradovića i Sferopulosa? Onda se umešao i Džejms Naneli! (foto)

Kurir pre 12 minuta
UŽIVO Mbape sa kreča "porodio" pobedu u najružnijem meču Mundijala! VIDEO

UŽIVO Mbape sa kreča "porodio" pobedu u najružnijem meču Mundijala! VIDEO

B92 pre 12 minuta
Francuska savladala Paragvaj i prošla u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Francuska savladala Paragvaj i prošla u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Politika pre 12 minuta