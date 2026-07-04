Krunićeva i Danilina posle preokreta u osmini finala Vimbldona

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u osminu finala Vimbldona u dubl konkurenciji, pošto su u drugom kolu pobedile ukrajinski par koji čine Anhelina Kalinina i Dajana Jastremska rezultatom 2:1, po setovima 2:6, 6:4 i 6:0.

Meč je trajao sat vremena i 47 minuta, a Krunićeva i Danilina su posle preokreta uspele da prođu u naredno kolo. Kalinina i Jastremska su poprilično lako došle do prvog seta uz dva brejka, ali je odgovor stigao u narednom setu u kom je bilo mnogo uzbuđenja. Nakon toga su Ukrajinke potpuno pale, što je srpsko-kazahstanski par iskoristio da osvoji treći set bez izgubljenog gema. Krunićeva i Danilina će u osmini finala igrati protiv pobednica meča između Ingrid Nil