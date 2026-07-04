Maroko bez lepe igre do četvrtfinala Mundijala

RTS pre 1 sat
Maroko bez lepe igre do četvrtfinala Mundijala

Fudbaleri Maroka pobedili su u Hjusonu Kanadu sa 3:0 u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva.

Kanađani su od prvog sudijskog zvižduka bili konkretniji rival i već u uvodnim minutima potpuno preselili igru na polovinu Maroka. "Domaća" selekcija je agresivnom igrom i visokim presingom naterala afrički tim na brojne greške, ali nije uspela da pronađe put do mreže. Najzaslužniji što je rezultat ostao nepromenjen bio je golman Maroka Jasin Bunu, koji je već u prvih deset minuta upisao nekoliko značajnih intervencija. Maroko je teško dolazio do organizovanih
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