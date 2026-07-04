Bravo momci: Srbija u finalu Svetskog prvenstva!

Sport klub pre 43 minuta  |  Autor: Svetozar Janičić
Bravo momci: Srbija u finalu Svetskog prvenstva!

Košarkaši Srbije, momci do 17 godina, pobedili su domaćina Svetskog prvenstva, selekciju Turske sa 76:71, izborili su plasman u finale, obezbedili srebrnu medalju.

U drugom polufinalnom duelu, selekcija SAD je deklasirala Australiju sa 114:65. Finale je na programu 5. jula sa početkom u 19 časova i 15 minuta. Najefikasniji u sastavu Srbije, bili su Nikola Kusturica sa 25, Matija Lakić sa 20, Ognjen Simjanovski sa 10, Lazar Miličić sa sedam, Luka Miladinović sa šest poena. Kod Turske, Omer Kutlaj je postigao 25, Besir Brajant 17, Darijus Karutasu 16 poena. Turska, domaćin planetarne smotre, na krilima navijača, bolje je
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