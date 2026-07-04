Đorđević se oglasio zbog plasmana "orlića" u finale Svetskog prvenstva

Aleksandar Đođević, legendarni bivši košarkaš, oglasio se zbog istorijskog uspeha mlade reprezentacije Srbije.

Srpski košarkaši uzrasta do 17 godina pobedili su domaćina Tursku rezultatom 76:71 i na taj način se plasirali u finale Svetskog prvenstva. Đorđević je imao reči hvale i za njih i za selektora Stevana Mijovića. "Svaka čast mladi majstori!" Velike čestitke igracima, treneru Mijoviću i stručnom štabu na izvanrednom rezultatu i pokazanoj igri, ponašanju i samo nama poznatom zajedništvu pred kojim nema nepremostivih prepreka! Samo napred!", napisao je Đorđević. SVAKA