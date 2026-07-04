Đorđević se oglasio zbog plasmana "orlića" u finale Svetskog prvenstva
Nova pre 30 minuta
Aleksandar Đođević, legendarni bivši košarkaš, oglasio se zbog istorijskog uspeha mlade reprezentacije Srbije.
Srpski košarkaši uzrasta do 17 godina pobedili su domaćina Tursku rezultatom 76:71 i na taj način se plasirali u finale Svetskog prvenstva. Đorđević je imao reči hvale i za njih i za selektora Stevana Mijovića. "Svaka čast mladi majstori!" Velike čestitke igracima, treneru Mijoviću i stručnom štabu na izvanrednom rezultatu i pokazanoj igri, ponašanju i samo nama poznatom zajedništvu pred kojim nema nepremostivih prepreka! Samo napred!", napisao je Đorđević. SVAKA