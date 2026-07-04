Dalić: Ne možemo da primimo onakav gol, sami smo krivi

Fubdlaska reprezentacija Hrvatske doputovala je u Zagren nakon eliminacije u šestanestini finala Svetskog prvenstva od Portugala.

Selektor Zlatko Dalić je na aerodromu govorio o ispadanju sa Mundijala i budućnosti reprezentacije. Dan i po je prošao od meča o kome ceo fudbalski svet priča. Kako Dalić gleda na meč hladne glave? „Morali smo i zaslužili smo više. Mislim da smo odigrali dobar turnir, pokazali da možemo, ali nije sve išlo na našu stranu. Nekada dobiješ, nekada izgubiš. To je život, to je fudbal. Po meni, odigrali smo dobar turnir. Dve utakmice, protiv Portugala i Gane, bile su